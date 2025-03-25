Кремль розкрив перелік об'єктів, які не можна атакувати

25 березня стало відомо, що США та Росія узгодили енергетичне перемир'я. У Кремлі оприлюднили перелік російських та українських об'єктів, по яких не можна бити в рамках енергетичного перемир'я.

Деталі передає 24 Канал. Раніше ішлося про те, що Україна передала список таких об'єктів.

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По чому не можна бити під час енергетичного перемир'я між Україною та Росією

Вашингтон і Москва узгодили перелік українських і російських об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі:

Які об'єкти не можна атакувати під час перемир'я в енергетиці: список

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи та сховища, включаючи насосні станції;

інфраструктура, що виробляє та передає електрику, включаючи електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

Цей тимчасовий мораторій, як указали в Кремлі, діє протягом 30 діб, починаючи з 18 березня 2025 року. Його можуть продовжити за взаємною домовленістю.

У разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона вправі вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання,

– підкреслили росіяни.

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Зеленський спростував дію енергетичного перемир'я з 18 березня

За словами президента, ця дата неправдива.

Є абсолютно чіткі заяви, опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль. Нібито тиша в Чорному морі залежить від санкцій, нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше, і це залежить від світу, і від усіх, кому реально потрібен мир – чи дозволять знову Росії брехати,

– наголосив Зеленський.

Спершу про домовленість з Росією щодо енергетичного перемир'я заявили в Білому домі. Потім це підтвердив Рустем Умєров, який очолював українську делегацію під час перемовин зі США.