Кремль це відтягує: з Росії йдуть цікаві меседжі щодо переговорів
- Раніше у Путіна анонсували "важливу" розмову, виявилося, що це було спілкування з президентом Гвінеї-Бісау.
- Кремль нагнітає атмосферу довкола цієї розмови, намагаючись показати Путіна як геополітичного гравця, тоді як насправді той перебуває у слабкій позиції.
- Росія відтягує розмову щодо війни в Україні. Ймовірно, позиція Кремля у найближчому майбутньому погіршуватиметься, і Трамп це розуміє.
На тлі очікувань щодо спілкування Трампа з Путіним у Кремлі анонсували "важливу" розмову. Виявилося, що це було спілкування з президентом Гвінеї-Бісау.
Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що нагнітання з боку Кремля довкола цієї розмови спрямоване і на світову арену, і на російську публіку.
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Путін у слабкій позиції
Рейтерович зазначив, що Кремлю треба пояснювати своїй аудиторії, чому невдовзі розпочнуться перемовини щодо війни в Україні.
За його словами, Путін намагається показати, начебто він повернувся в клуб великих лідерів – з ним хоче зустрітися президент США. У Кремлі ж не кажуть, що насправді саме російський диктатор цього хоче.
Водночас, на його думку, Росія намагається вплинути на міжнародний порядок денний, показати, що Путін – серйозний геополітичний гравець.
Зрозуміло, коли зустріч з Трампом буде в тому чи іншому форматі, чи буде телефонний дзвінок, росіяни намагатимуться витиснути з цього максимум і подати як величезну перемогу й можливість впливати на глобальний процес,
– вважає політолог.
Але насправді це буде не так. На його думку, Китай це зрозумів під час розмови Сі Цзіньпіна з Трампом. Після чого китайський лідер передав Путіну частину очікувань і з боку Пекіна, і з боку США.
Тому Росія зараз займається тим, що максимально відтягує ситуацію, щоб не починати поки якісь розмови, бо вони явно в дуже слабкій позиції перебувають,
– сказав Рейтерович.
І, додав політолог, навряд чи ця позиція для росіян покращиться найближчим часом. Найімовірніше, вона лише погіршуватиметься і Трамп це розуміє, тому й так поводиться.