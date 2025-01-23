Кремль це відтягує: з Росії йдуть цікаві меседжі щодо переговорів

На тлі очікувань щодо спілкування Трампа з Путіним у Кремлі анонсували "важливу" розмову. Виявилося, що це було спілкування з президентом Гвінеї-Бісау.

Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що нагнітання з боку Кремля довкола цієї розмови спрямоване і на світову арену, і на російську публіку.

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Путін у слабкій позиції

Рейтерович зазначив, що Кремлю треба пояснювати своїй аудиторії, чому невдовзі розпочнуться перемовини щодо війни в Україні.

За його словами, Путін намагається показати, начебто він повернувся в клуб великих лідерів – з ним хоче зустрітися президент США. У Кремлі ж не кажуть, що насправді саме російський диктатор цього хоче.

Водночас, на його думку, Росія намагається вплинути на міжнародний порядок денний, показати, що Путін – серйозний геополітичний гравець.

Зрозуміло, коли зустріч з Трампом буде в тому чи іншому форматі, чи буде телефонний дзвінок, росіяни намагатимуться витиснути з цього максимум і подати як величезну перемогу й можливість впливати на глобальний процес,

– вважає політолог.

Але насправді це буде не так. На його думку, Китай це зрозумів під час розмови Сі Цзіньпіна з Трампом. Після чого китайський лідер передав Путіну частину очікувань і з боку Пекіна, і з боку США.

Тому Росія зараз займається тим, що максимально відтягує ситуацію, щоб не починати поки якісь розмови, бо вони явно в дуже слабкій позиції перебувають,

– сказав Рейтерович.

І, додав політолог, навряд чи ця позиція для росіян покращиться найближчим часом. Найімовірніше, вона лише погіршуватиметься і Трамп це розуміє, тому й так поводиться.