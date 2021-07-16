Кремль використав Білорусь як площадку для експериментів, – Губаревич

У Білорусі режим Олександра Лукашенка далі бореться з народом, який протестує та вимагає свободу слова. Водночас Кремль спостерігає за ситуацією та робить експерименти.

Таку думку висловив лідер білоруського руху "За Свободу" Юрась Губаревич. За його словами, Росія хоче зрозуміти, як режиму краще боротись з суспільством.

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"Можна сказати, що Кремль використав Білорусь як площадку для експериментів по боротьбі з громадянським суспільством. Багато чого від нас перейшло туди у сфері розгону протестів", – пояснив Губаревич.

Він вважає, що обидва режими – Олександра Лукашенка та Володимира Путіна – дуже схожі.

Це близнюки, тому не варто дивуватися, що вони багато переймають,

– заявив Губаревич.

Народ сприймає інформацію режиму з насмішкою

Що б зараз не заявляв режим Лукашенка про громадські організації чи активістів, нібито вони якісь агенти – білоруси це не сприймають.

"В тому і білоруська ситуація відрізняється від російської. Тут люди не вірять словами пропагандистів режиму. Вони з іронією та сміхом сприймають інформацію цих джерел", – пояснив активіст.

На журналістів масово тиснуть

Силовики активно обшукують офіси незалежних ЗМІ та громадських організацій. Обшукали і організацію Губаревича. За його словами, силовики не задумуються над тим, що їм доводиться робити. Вони виконують отримане доручення від генпрокурора.

У постанові написано абсолютно різні дивні статті кримінального кодексу. Це і спроби захоплення влади, і масові безлади, і фінансування протестів… Все, що завгодно, в одну купу,

– розповів активіст.

Завдання силовиків – приїхати, обшукати та знайти компромат. Якщо ж не знайшли нічого – то хоча б залякати громадських діячів чи журналістів.

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"Такий масовий тиск не всі витримують. Хтось обирає еміграцію, хтось йде на дно і не транслює свою позицію в ефірах. Більшість залишаються у білорусі і діють відповідно до закону", – запевнив Губаревич.

Він підсумував, що тиском на журналістів режим свого не доб’ється, адже люди ще більше об'єднуватимуться.

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