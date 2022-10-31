Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, – Буданов

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Окупанти знищують нашу енергетичну інфраструктуру, аби деморалізувати людей.

Так, Кремль використовує зиму як зброю. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Росія намагається деморалізувати українців

Буданов підкреслив, що окупанти спланували атаки на українську інфраструктуру тижнями раніше.

Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей,

– зазначив керівник розвідки України.

Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників. Зазначимо, раніше в Міненерго повідомляли, що станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

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Коротко, що відомо про російський терор 31 жовтня

Вранці 31 жовтня окупанти атакували ракетами Х-101 та Х-555 одразу 10 регіонів. Пошкоджено 18 об'єктів, більшість з них – критична інфраструктура. Також наразі відомо про 13 постраждалих.

Внаслідок обстрілу сотні населених пунктів у семи областях України залишилися без світла. Денис Шмигаль наголосив, що наслідки могли бути набагато гіршими. Однак, наші герої змогли знищити більшість випущених окупантами ракет – 44 з понад 50.

У частині областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Детальніше про черговий російський терор читайте у нашому матеріалі.

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