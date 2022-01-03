Кремль загрожує війною і пропонує Заходу капітулювати

Радикальна зачистка країни: Навальний у в'язниці, його штаби та "Відкрита Росія" МБХ ліквідовані, обидва Меморіали знищені, "Яблуко" самогубилося, виборів більше немає. Далі читайте російською.

Кремль грозит войной и предлагает Западу капитулировать. Это все – подготовка. К чему? Ответ дает понимание того, к какому агрегатному состоянию вещества относится сам В.В.Путин.

Читайте Путин серьезно обеспокоен

2021 год – легкая добыча для подведения итогов. Все очевидно. Худший год для нормальных людей, год триумфа для подонков. Попробуем заглянуть за фасад этой очевидности и понять, что за процессы идут во власти и в обществе, и к чему Путин готовит Россию. Об этом и о главном выводе, который можно извлечь из событий этого года я скажу в конце.

Год сакрализации зла

Когда я смотрю на Маргариту Симоньян, которая молит богородицу – "матушка не подведи" – чтобы началась, война, на Хинштейна, призывающего лишать гражданства инакомыслящих, на Кадырова, грозящего присоединить Украину к Чечне, на депутатов Ж., Бутину и Лугового, становится понятно зачем государство заказало Институту Философии РАН научную работу под названием "Является ли злом существование ада".

Год перехода от точечной к тотальной зачистке

За смешную сумму в 742 тысячи рублей заказчик, то есть Российская Федерация, рассчитывает получить готовую идеологию, обосновывающую создание ада. Сначала в одной, отдельно взятой стране, а затем путем экспорта идеи осуществить полную "адизацию" планеты. Это был год откровенной сакрализации зла и профанации добра.

Символ уходящего года – швабра. Пыточный конвейер обнародован и находится под защитой президента. На вопрос о том, почему получил повышение один из главных пыточников, Путин ответил: "жизнь сложна и разнообразна". То есть пыточный конвейер является, по мнению Путина неустранимым атрибутом многообразия мира.

Символ главного политического процесса прошедшего года – радикальной зачистки политического поля в России - не тюремный срок Алексея Навального, не уничтожение, его штабов, "Открытой России" и обоих "Мемориалов". Это главные события, но не символы. Символ – это включение в список СМИ-иноагентов галериста Марата Гельмана и писателя Виктора Шендеровича. Прежде всего Гельмана, который уже заявил, что воспринимает внесение в список иноагентов как сигнал не возвращаться в Россию.

Я не СМИ, я не журналист, нигде, кроме собственного блога, свое мнение не высказываю, и даже я не являюсь российским налоговым резидентом, так что считаю это решение странным,

– удивился Гельман.

Если Навальный, его штабы, "Открытая Россия", "Мемориалы" – очевидные политические и идейные оппоненты власти, которых власть считает своими врагами, то Гельман всегда выступал за сотрудничество с властью, а когда власть отказала ему во взаимности, последние годы тихо-мирно живет в Черногории и никого не трогает. Марат Гельман – символ того, что зачистка коснется каждого, вне зависимости от того, как сам человек оценивает свою опасность для власти. Символ перехода от точечной к тотальной зачистке.

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Год безнадеги

Предыдущие годы в оппозиции велись бурные споры, как именно мы будем демонтировать режим. Кто-то надеялся провести в Госдуму хороших людей с прогрессивными взглядами, которые станут точкой сборки протеста. Как в свое время Межрегиональная депутатская группа в советском парламенте. Кто-то делал ставку на уличный протест. Кто-то на просвещение.

2021 год обнулил все. Голосование 17-19 сентября показали, что выборов больше нет. Если раньше уровень фальсификации не превышал 10-15%, то сейчас власть может нарисовать 100% и выше. Соединение силового и административного ресурса с цифровыми технологиями делает бессмысленным любое участие в выборах. Публичное самоубийство партии «Яблоко», организованное ее многолетним бессменным лидером Григорием Явлинским можно считать символом этого события – смерти выборов.

Одновременно с выборами скончался уличный протест. Если в 2011 году в ответ на сравнительно "скромные" по сегодняшним меркам фальсификации, люди массово вышли на улицы, то сегодня при тотальном жульничестве, массового уличного протеста фактически не было.

Что же касается просвещения, то после того как были приняты поправки в закон "Об образовании" просветительская деятельность в России допускается только если вы объясняете народу почему Путин опять все сделал и сказал правильно.

В 2021 году режим закрыл все щели в которых мог возникнуть протест и оппозиция. Стал годом безнадеги.

Год тотального давления на свободу слова

Под прессинг впервые попали все ведущие независимые медиа страны: СМИ-иноагентами стали: "Проект", "Медуза", "Медиазона", "Важные истории", "Дождь", The Insider. "Свобода" (давно иноагент) – на грани ликвидации. Штрафы, включение в реестр агентов, уголовные дела, обыски, политэмиграция — такого массированного давления журналисты в России не испытывали никогда с момента убийства НТВ.

Поскольку свобода слова теперь обитает в основном в Интернете, Кремль перешел от угроз в адрес глобальных интернет-компаний к реальному давлению на них. На Твиттере была успешно апробирована методика торможения, Гугл и фейсбук подверглись гигантским оборотным штрафам. Блокировка ютуба перестала казаться пустой угрозой.

Год перехода всей власти к Путину

В России узаконена единая система публичной власти президента. Очередной закон Клишаса и Крашенинникова: «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» переводит страну на ручное управление из Кремля. Ликвидирует остатки федерации и вообще любой власти в России кроме власти Путина. Региональные начальники окончательно превращаются в путинских порученцев.

Год смерти

В России зафиксировано рекордное за новейшую историю сокращение населения. Число умерших в стране за январь–октябрь 2021-го уже достигло почти 2 миллиона человек, превысив показатель соответствующего периода 2020-го примерно на 20%, а 2019 года – более чем на 30%. Естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся – составила за десять месяцев 2021-го более 800 тысяч человек, что в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2020 года, и в три раза больше, чем за январь–октябрь 2019-го.

Россия медленно вымирает и при этом совершенно не обеспокоена данным процессом.

Год частичного поглощения Беларуси

Впервые с момента подписания в 1999 году документа об образовании Союзного государства Путин и Лукашенко приступили к его созданию. Утверждены 28 союзных интеграционных программ. Также были приняты Военная доктрина и Концепция миграционной политики. Состоялось экономическое поглощение Беларуси Россией. Политическое поглощение, скорее всего не состоится. Во всяком случае, Лукашенко будет сопротивляться до последнего беларуса.

Год атаки на Запад

17 декабря МИД опубликовал проекты капитуляции США и потребовал их немедленно подписать заявив, что вечно ждать не будет. А если нет, то последуют "военно-технический и военный ответы".

Путин – это газ

Закон о гражданстве, внесенный Путиным создает условия для появления десятков миллионов граждан России в странах "бывшего СССР" и является еще одним орудием аннексии.

Чтобы ответить на вопрос о том, к чему Путин готовит Россию, необходимо определить, к какому агрегатному состоянию вещества относится президент Российской Федерации.

За годы его пребывания у власти мы многократно могли убедиться в том, что Путин не является твердым телом в том смысле, что у него нет никаких твердых убеждений и твердых принципов.

Собственно, у него нет вообще никаких принципов. Он никогда не стремился стать не то что президентом, но и министром. Все его движение к абсолютной власти – это не результат воли как у Наполеона, Гитлера, Сталина или Чингисхана, а следствие внешних по отношению к нему обстоятельств. Внешние силы открывали очередную дверь, ведущую в очередной властный кабинет, который заполнял собой Путин.

Путин также не является жидкостью, поскольку у него нет фиксированного объема, а является газом, то есть пребывает постоянно в газообразном состоянии. А поскольку газы как только что было отмечено не имеют фиксированного объема, а стремятся заполнить весь доступный объем сосуда или помещения, то политика Путина как внутри страны, так и за ее пределами зависит не от целей, которые он перед собой ставит, а исключительно от тех пределов, которые ему ставятся извне.

В России таких пределов не оказалось и газообразный Путин заполнил все пространство российского государства и в значительной мере проник даже в поры общества, где ему казалось бы вообще не место.

Благодаря тому импотентному состоянию в котором пребывает политическая элита Запада газообразный Путин смог частично заполнить собой европейское и мировое пространство.

Это и есть ответ на вопрос, чего ждать от будущего года. У Путина, поскольку он газ нет идеологии, нет никакой другой цели кроме заполнения собой всего доступного пространства. Помните же: "границы России нигде не кончаются".

А поскольку Путин – не безобидный газ, а боевое отравляющее вещество, то надо при соприкосновении с ним надевать противогаз. А лучше всего вообще не общаться. Вы же не будете о чем-то договариваться с газом. Его надо просто загнать в небольшое ограниченное и герметичное пространство. Камера в гаагской тюрьме вполне подойдет…

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