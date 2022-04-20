Кремль зараз готує ґрунт для масової мобілізації

У Росії повідкривали роти різні діячі, які нібито лають "спеціальну військову операцію". Роблять це вправно й аргументовано. Є лише одне "але".

"Партія миру"

Здебільшого це ручні персонажі, які роками грали роль спойлерів для різних аудиторій. Вже дістали з комор "російських націоналістів", "представників наукової та творчої інтелігенції" і навіть деяких "правозахисників".

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Їхня синхронна поява на арені – явна ознака того, що російська влада зафіксувала зростання протестних настроїв. І щоб ці настрої контролювати, запускають хоровод зі спеціально навчених людей.

Є дуже чіткий маркер. Якщо "опозиціонери" та "бунтарі" за свою активність реально не страждають – або влада вважає їх безпечними, тому що вони вбудуються в систему за першого ж окрику, або це від початку постановка.

Будь-який неконтрольований протест російська влада закатує в асфальт на ранній стадії, максимально приховуючи та спотворюючи інформацію, щоб іншим не кортіло.

Полювання на відьом

У цій "критиці" цікаве одне – на кого каналізують негатив. З натовською воєнщиною все ясно. Але як тільки нарівні з басурманами буде дозволено різними голосами таврувати злодійкуватих генералів-зрадників – це явний сигнал до чисток.

Отже, ми переходимо на наступний рівень, коли російська влада змушена пускати на забій частину еліти, щоб утримати ситуацію.

"Передчасне" потоплення крейсера "Москва" дає наочну ілюстрацію побуту та звичаїв усередині російської армії та російського суспільства. Причому, це ж не просто армія, не якісь дикі мотострілки. Це флагман флоту (хоч і найслабшого).

Привиди мобілізації

"Дорогі росіяни" отримують максимально чітке посилання, що треба ховати своїх дітей від призову та від мобілізації. Тому що Путін може дати будь-який наказ у телевізорі, але строковики, яких "там немає", вже загинули сотнями. Тільки на одній "Москві" вже з десяток набереться.

Дуже невчасно. Тому що Кремль зараз готує підґрунтя для масової мобілізації. Якщо раніше Україна нібито збиралася напасти на ОРДЛО, то зараз уже ціле НАТО має намір напасти на Росію-матінку. Всі до зброї!

І ось тут прям цікаво. Бо це дуже небезпечна гра.

Росіяни люто схвалювали "спецоперацію" проти жменьки бендерівців і "наркоманів". А воювати з НАТО – це зовсім інше. Настрої можуть хитнутися найдивовижнішим чином.

Для нас же нічого не змінюється. Продовжуємо робити те, що рано чи пізно змусить Росію відповзти.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: