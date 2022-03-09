Кремль зірвав весілля українського захисника 24 лютого: його відзначили через 2 тижні на фронті

Український захисник мав одружитися зі своєю коханою 24 лютого. Однак Кремль зруйнував плани пари.

Хлопець та дівчина пройшли перевірку на міцність. Лише через 2 тижні відзначили весілля – на фронті.

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Історія кохання пари

Пара познайомилась 4 роки тому. Дівчина знала, що хлопець – військовий, виконує обов'язки в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Ми вирішили побратись, бо наші відчуття перевірено і вогнем, і відстанями,

– поділився військовий.

Закохані мали намір розписатися у Львові 24 лютого – призначили час у РАГСі та запросили гостей.

Однак повномасштабний напад Росії змінив плани пари. На початку трагічних подій хлопець поцілував наречену та вирушив на фронт першим поїздом.

Молодят не зупинила війна

Війна не зупинила молодят. Через 2 тижні дівчина наважилась приїхати в Донецьку область, де пара і закріпила свої стосунки.

Закохані вважають, що в них було найкраще весілля у світі. А відзначать свято з гостями одразу після перемоги.

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