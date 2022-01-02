Кремль зіткнувся з глибокими проблемами

Великий глухий кут російських фрегатів або замість нових кораблів "прилизані" іржаві БПК. На сьогодні у Росії відчувається гостра потреба у поповненні бойового складу флоту так званими сторожовими кораблями, більш відомими як фрегати. Далі читайте російською.

В то время как в советское время серийное производство фрегатов (сторожевых кораблей) имело достаточно серьезный поточный процесс, современная Россия столкнулась с глубокими проблемами на данном поприще.

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Проблемы из-за украинских санкций

Прежде всего, по причине технической и технологической отсталости и деградации верфей, а так же культуры производства и недостатка профессиональных кадров, как в области проектирования, так и производства.

На сегодняшний день фрегаты в российском флоте представлены довольно тщедушной составляющей. В частности, боевые корабли проекта 11541 в ВМФ состоят в количестве 2 единиц. "Неустрашимый" – находящийся в ремонте и "Ярослав Мудрый", пока еще в строю. Фрегат проекта 11541 "Туман" до сих пор находится на пути к… утилизации.

Фрегаты проекта 1135 в составе ФМФ РФ это 4 корабля, средний возраст которых 35 лет! С 2010 на российских верфях стали закладывать модернизированный проект 11356, которых в строю ВМФ РФ 3 корабля, но из-за введения санкций Украиной против России, будущее этого проекта накрылось медным тазом.

Ведь Россия так и не смогла импортозаместить украинские силовые установки и вынуждена была продать недостроенные фрегаты проекта 11356 Индии, причем себе же в убыток.

С середины 2000-х в России стал реализовываться проект 22350, но он оказался крайне сырым и недоработанным. Например, флагман проекта, фрегат "Адмирал Горшков" был введен в строй ВМФ РФ после 12 лет строительства, фактически, "беззубым" – без основного вооружения.

До сих пор, с 2018 на данном фрегате проводятся испытания вооружений и систем и по сути, его ввели в строй исключительно для галочки, по факту же, он до сих пор проходит испытания.

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Россия выдает желаемое за действительное

В последнее время в российских СМИ и "экспертной" среде стали к классу фрегатов относить боевые корабли проекта 20380, которые, по сути, являются корветами. На сегодняшний день данных корветов, которые выдают за фрегаты, в составе ВМФ РФ всего 8 единиц и они являются одним из тех примеров, когда Россия манипулятивно в информационном пространстве пытается желаемое выдавать за действительное.

Таким образом, количество действующих фрегатов в составе ВМФ РФ непозволительно ничтожно с учетом флотов и плацдармов, которые нуждаются в данном типе кораблей.

Свою неспособность обеспечить флот необходимым количеством фрегатов Россия решила компенсировать тем, что стала "модернизировать" отживающие свой срок большие противолодочные корабли проекта 1155 в нечто похожее по классу на фрегат.

Буквально на днях российские СМИ радостно сообщали о том, что БПК "Адмирал Чабаненко" будет переоборудован во фрегат, причем более смертоносный чем переделанный ранее "Маршал Шапошников", получив на вооружение 32 крылатые ракеты.

Правда, российские СМИ забыли упомянуть в своих бравурных заметках не только то, что БПК "Маршал Шапошников" отмотал уже 35-й год службы в составе ВМФ РФ, но и то, что во время пресловутой модернизации под фрегат, на нем случился серьезный пожар и вместо того, чтобы поврежденный корабль списать, его "домодернизировали", введя в состав флота, фактически, аварийным.

То есть, Россия на сегодняшний день уже не столько строит новые фрегаты для своего флота, сколько "модернизирует" старые, отслужившие свой срок советские корабли, совершенно другого класса, под то, что они гордо называют – фрегат!

Собственно, в этом вся современная Россия. Практически во всех аспектах своего существования закольцованная на наследие СССР. Ничего своего, никаких новых достижений, открытий и прорывов, а исключительно эксплуатация доставшегося по наследству потенциала рухнувшей империи.

Потенциала, еще на момент ее обрушения отстававшего на десятилетие от западных конкурентов. Но, ничего другого у России не остается. И, что самое важное, даже тот потенциал, что России достался, уже практически полностью исчерпан.

Таков большой тупик будущего российских фрегатов. И весьма иронично то, что отчасти им стали большие противолодочные корабли советской эпохи.

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