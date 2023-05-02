"Паніки нєт": у Кремлі бояться "українських диверсій" на 9 травня
Напередодні "сакрального" для росіян свята – 9 травня, у Кремлі почали готуватися до "диверсій". Звісно ж, ніякої "паніки немає", але "напружену роботу" в Росії вже проводять.
Напередодні свята 9 травня, яке є "священним" для росіян", у Кремлі панічні настрої. Дмітрій Пєсков у Кремлі заявив, що влада "готується до диверсій", повідомляє 24 Канал.
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"Паніки нєт", але готуються до диверсій
Пєсков 2 травня заявив, що Росія очікує "провокації" від України до 9 травня. Спецслужби окупантів вже готуються до можливих "диверсій" та проводять "напружену роботу". Окрім того, речник Путіна підкреслив, що "київський режим стоїть за цілою низкою терактів і планує і далі проводити свою лінію".
І хоча панічні настрої вже є навіть у Кремлі, Пєсков заявляє, що уряд робить все необхідне "для забезпечення безпеки" у деяких регіонах Росії. Разом з тим – вже готуються до "диверсій".
Спецслужби роблять все необхідне. Ведеться напружена робота,
– заявив Пєсков.
Торік українці дуже переймалися, що Росія може завдати масованого ракетного удару по території України. Минув рік і тепер окупанти скасовують свої ватні акції – "Безсмертний полк".
Кожного року тисячі росіян виходили на так звану "акцію", аби "відсвяткувати подвиги дідів". Зазомбовані пропагандою чіпляли зображення предків на палку й пихато ходили вулицями міст Росії. Але у 2023 році "щось случілось" й щорічну акцію скасували.
Але й на цьому росіяни не зупинилися. Звісно ж, ніякої "паніки нєт", але про всяк випадок росіяни вирішили скасувати й паради до 9 травня. На небачений крок задля "безпеки" пішли в прикордонних з Україною Курській та Бєлгородській областях.
Колаборанти бояться контрнаступу ЗСУ
Панічні настрої нині не тільки в Кремлі, а й на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, колаборант і так званий "підполковник народної міліції ЛНР" у відставці Андрій Марочко почав бідкатися, що Україна може "затьмарити свято Перемоги".
Він стверджує, що українські захисники вже буцімто формують ударні групи й можуть піти у контрнаступ вже наступного тижня – напередодні 9 травня. Окрім того, Марочко заявив і про гарну погоду, яка також гратиме на руку ЗСУ.
"Противник найближчим часом може здійснити низку провокацій, а також спробувати повернути раніше втрачені території", – заявив кремлівський посіпака.