Працюють білоруські фахівці, – Кремль відреагував на ситуацію з мігрантами на польському кордоні

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі пильно стежать за ситуацією на білорусько-польському кордоні. У Москві побоюються можливих наслідків цієї кризи для Росії.

У Кремлі відзначили "зусилля" режиму Лукашенка. Також Пєсков висловив сподівання, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі й Польщі ніяк не вплине на Росію.

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Ситуація напружена

Ситуацію з мігрантами в Білорусі в Кремлі називають напруженою та тривожною. Однак Пєсков переконаний, що "робота" режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка нібито вбереже Росію від впливу цієї кризи.

Ми бачимо, що відповідально працюють білоруські фахівці. Сподіваємося, що жодним чином це не набуде форми, яка буде загрозою нашій безпеці,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна також додав, що Росія співпрацює з Білоруссю по цьому питання, зокрема на рівні спецслужб. За словами рупора Кремля, "найголовнішим для Росії є життя та здоров'я людей, які зараз перебувають на кордоні".

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