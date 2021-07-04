У Кремлі чекають від Лукашенка приїзду в окупований Крим

У Росії кажуть, що чекають Олександра Лукашенка у Криму. Про це сказав речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі каналу "Россия 1".

Український півострів окупований Росією з 2014 року, і досі самопроголошений президент Білорусі туди натхнення їхати чомусь не мав. Ба більше, Білорусь офіційно не визнала "приєднання" Криму до Росії.

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"Звичайно, чекаємо"

Білорусь не визнала окупації Криму Росією. Однак треба зауважити й те, що самопроголошений президент цієї країни з 2014 року неодноразово говорив, що вважає український півострів "фактично російським".

У 2021 році Лукашенко вирішив піти далі. Під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі він заявив, що обговорював питання авіасполучення Білорусі з Кримом.

Інакше мені доведеться Путіна просити, щоб він відвіз мене в Крим,

– сказав тоді (28 травня) Лукашенко.

І от на початку липня Росія фактично офіційно підтверджує, що готова прийняти Лукашенка в Криму. Такі висновки можна зробити зі слів речника Путіна Дмитра Пєскова.

Чи чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо,

– сказав він.

Можливо, так у Росії реагують на те, що в Україні прийняли дуже негативно сприйнятий росіянами закон про корінні народи. Адже росіяни якраз там як корінний народ України не вказані.

І "повністю підтримуємо"

Тим часом окупаційна адміністрація Криму вже встигла зрадіти ідеї приїзду Лукашенка, як пише ТАСС. "Повністю підтримуємо", – сказав місцевий "прем'єр" Сергій Аксьонов.

І це не дивно. Вони радітимуть будь-якому зовнішньополітичному рухові, який буде хоча б натякати на їхню легітимність.

у Міністерстві закордонних справ чітко дали зрозуміти, що польоти з Білорусі до окупованого Росією Криму будуть мати наслідками санкції.

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