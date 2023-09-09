Ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися протягом наступних кількох років. Ба більше, вона буде набагато нижчою, ніж раніше для Європи.

Про це свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters. Міністерство економіки країни-терористки поки не відповіло на запит про коментарі.

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Окрім цін на трубопровідний газ, у наступному році також знизиться й експорт нафти з Росії. Про це свідчить прогноз соціально-економічного розвитку країни-терористки до 2026 року. Водночас ціна на російську нафту у 2024 році зросте.

Ціна російського трубопровідного газу не оприлюднювалася урядом або "Газпромом" з моменту початку постачання у 2019 році, хоча аналітики вже давно підозрювали, що вона була набагато нижчою, ніж та, за якою Росія продає газ до Європи.

Згідно з документом, ціна на російський трубопровідний газ:

для Туреччини та Європи, які зазнали різкого скорочення імпорту товарів з Росії через її вторгнення в Україну, знизиться цього року з 983,8 долара до 501,6 долара за 1000 кубометрів і 481,7 долара у 2024 році,

для Китаю ж вона становитиме 297,3 долара у 2023 році та 271,6 долара у 2024 році.

Європі вдалося подолати побоювання щодо енергетичної кризи взимку 2022 – 2023 років завдяки зусиллям зі скорочення енергоспоживання та пошуку інших постачальників, таких як продавці морського скрапленого природного газу,

– додали журналісти.

Російський експорт сирої нафти також знизиться цього року з 248,2 мільйона тонн до 247 мільйонів тонн, тобто до 4,96 мільйона барелів на день. Наступного року він також знизиться до 240 мільйонів тонн. На 2025 рік очікують відновлення до 247 мільйонів тонн.

Віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак заявив, що країна-агресорка продовжить добровільне скорочення експорту нафти на 300 тисяч барелів на добу до кінця року "для підтримки стабільності та балансу" на нафтових ринках.

У документі мовиться, що експортна ціна на російську нафту становитиме 71,3 долара за барель порівняно з 79,6 долара у 2022 році та 63,4 долара, які очікували в цьому році. Це перевищує верхній ціновий ліміт у 60 доларів, встановлений Заходом.