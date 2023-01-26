У Кремлі хочуть пересадити пілотів цивільної авіації на винищувачі

На фоні серйозних втрат свого льотного складу та серед пілотів у російському міноборони задумалися над мобілізацією працівників цивільної авіації для їх роботи у зоні бойових дій. При цьому на потенційно низьку якість виконання завдань нашвидкуруч перенавченими пілотами у Москві не звертають уваги.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, під час нової хвилі мобілізації у Росії працівники військкоматів звертатимуть окрему увагу на набір до війська працівників цивільної авіації. Стосуватиметься це як пілотів, так і фахівців наземного обслуговування.

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Згідно із задумом керівництва російського міноборони, інженерів залучатимуть до проведення ремонтних робіт та розконсервації літаків. Пілотів же швидкоруч навчатимуть керуванню винищувачами та штурмовиками.

Пілотів хочуть використовувати для польотів в один кінець

Як стверджують в українських спецслужбах, у міноборони Росії вже схвалили оновлений курс навчання пілотів літаків Су-24 та Су-25, а також винищувачів МіГ різних модифікацій.

Якщо звичайний курс підготовки пілотів бойової авіації може тривати кілька років, то в умовах війни проти України на навчання таких "спеціалістів" хочуть витрачати не більше трьох місяців. При цьому виконувати бойові завдання мобілізовані пілоти будуть виключно на старих літаках. За принципом: не шкода ані борт, ані екіпаж.

Завдяки мобілізації пілотів цивільної авіації та їх перенавчанню російські генерали хочуть досягти суттєвого переламу у війні та здобути перевагу у повітряному просторі України хоча б у зоні бойових дій. Зрозуміло, що на численні втрати чмобіків та літаків у такому випадку кремлівське командування просто не зважатиме. Як і на те, що відновити кількість пілотів цивільної авіації після знищення мобілізованих буде неможливо протягом багатьох років.

Головна ідея Герасимова та Шойгу щодо набору пілотів до війська полягає у тому, що фанерні генерали хочуть замінити артилерійський вогневий вал використанням фронтової авіації. Адже російські війська банально не здатні просуватися вперед без належної підтримки з боку артилерії. При цьому окупанти відчувають як колосальний снарядний голод, так і нестачу боєздатних гармат.

То ж пілотів, які ще рік тому літали з Рязані до Тиви, хочуть зробити такими собі камікадзе. Адже кожна їх "подорож" у зону бойових дій із зальотом у сіру зону буде закінчуватись неминучою смертю. Однак потреба російського війська у підтримці з повітря виглядає для бункерного фюрера набагато більшою, ніж страх втрачати десятки бортів на день.

Пілоти цивільної авіації Росії більше не потрібні

Окрім того, що загарбницьке військо вкрай потребує виконання сотень вильотів штурмовиків та винищувачів на лінію фронту на добу, плани мобілізувати пілотів пов'язані ще й із тим, що ринок цивільних перельотів у Росії за останній рік було фактично знищено. Більшість країн світу припинили сполучення із країною-агресоркою, а перевезення пасажирів та вантажів всередині країни скорочується із кожним днем.

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Оскільки ж інженери та льотчики, які раніше працювали в "Аерофлоті", "Перемозі", Azur Air та інших компаніях, перебувають фактично у повному простої, у Москві й вирішили використати їх "за спеціальністю". Бо відправляти пілотів у піхоту – занадто навіть для Шойгу.

Чи зможуть російські воєначальники змінити ситуацію на свою користь – питання дуже цікаве. Бо перенавчання фахівців за короткий термін не може бути якісним, а виконання ними завдань без досвіду лише призведе до збільшення втрат. Ба більше, перші ж збиття мобілізованих пілотів, згідно з оцінками українських спецслужбовців, суттєво зменшать бажання загарбників вилітати у зону бойових дій.