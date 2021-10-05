У Кремлі назвали "театром абсурду" заяву Саакашвілі про причетність Путіна до його арешту

Міхеіл Саакашвілі у листі до грузинів заявив, що вироки йому ухвалювали "на замовлення" Путіна, а у повідомленні до українського президента назвав себе "особистим в'язнем глави Росії". У Кремлі не забарилися з відповіддю, порівнявши заяву грузинсько-українського політика з "театром абсурду".

Слова Саакашвілі прокоментував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він висловився щодо заяви політика про те, що його посадили за указом Володимира Путіна.

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Реакція Кремля на закиди Саакашвілі щодо Путіна

Пєсков зазначив, що висловлювання Саакашвілі та й загалом ситуацію щодо нього в Кремлі вважають "театром абсурду".

Ми, напевно, все-таки не стали б коментувати нічого, що пов'язане з Саакашвілі, бо все це театр абсурду,

– сказав речник Путіна.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває у грузинському СІЗО, куди його відвезли після затримання по повернення на батьківщину.

Звинувачення Саакашвілі у сторону Росії та Путіна

2 жовтня Саакашвілі написав листа, в якому звернувся до грузинів у день виборів. Зокрема, винесені йому на батьківщині вироки колишній грузинський президент назвав "хибними та повністю сфабрикованими". Ба більше – він впевнений, що їх ухвалювали й "на замовлення" Путіна.

5 жовтня політик надіслав листа Володимирові Зеленському. У ньому третій президент Грузії назвав себе "фактично особистим в'язнем Путіна".