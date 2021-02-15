Спершу все перевіримо: у Кремлі не поспішають влаштовувати розмову Маска та Путіна

У Кремлі таки відреагували на пропозицію відомого винахідника Ілона Маска поговорити з Володимиром Путіним. Загалом Кремль зацікавлений у розмові, але "спершу треба все з'ясувати".
Джерело:Интерфакс
Таку заяву зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він нагадав, що особисто Путін не використовує соціальні мережі та не веде їх.
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Реакція Кремля на запрошення Маска
Загалом у Кремлі вважають пропозицію Ілона Маска цікавою.
Ми спочатку хочемо розібратися. Ви знаєте, що безпосередньо президент Путін не використовує соціальні мережі. Особисто він їх не веде. В цілому, це, безумовно, дуже цікава пропозиція,
– сказав Пєсков.
Він додав, що спершу в адміністрації Путіна хочуть зрозуміти, що саме мається на увазі.
Запрошення Маска: головне
Ілон Маск 14 лютого звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися в соцмережі Clubhouse. Це соціальна мережа для голосового спілкування, запущена навесні 2020 року. Для доступу в Clubhouse необхідно запрошення.
Американський бізнесмен не уточнив, про що саме хоче говорити з керівництвом Росії. Але додав, що "це було б для нього великою честю".