У Кремлі пояснили, чому Путін не носить маску на заходах

Президент Росії Володимир Путін часто з'являється на публічних заходах без захисної маски, хоча у Кремлі останнім часом фіксують спалах коронавірусу.

Оточення Путіна регулярно тестують на коронавірус. Крім того, вони відбувають карантин. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Пєсков сказав, що у Кремлі вживають запобіжних заходів. Політиків, які контактують з Путіним, тестують неодноразово. Деякі мусять кілька днів сидіти на карантині.

Відсутність у президента маски не означає, що не вживаються вичерпних заходів безпеки,

– стверджує Пєсков.

Спалах COVID-19 у Кремлі: що відомо

Напередодні Пєсков розповідав про спалах коронавірусу у Кремлі. У більшості заражених діагностували штам Омікрон, тому багато чиновників працювали з дому.

Речник Путіна наголошував, що вакциновані переважно застраховані від тяжкого перебігу цього захворювання.

Путін вакцинувався

Кремлівський лідер вакцинувався від коронавірусу російською вакциною "Супутник V". Першу дозу Путін зробив у березні, другу – у квітні. Щоправда, щеплення Путін робив без камер. Мовляв, не хотів, аби його вакцинація була публічною.

У листопаді 2021 року політик заявив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу. Використовував "Спутник Лайт".

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