Захарова публічно визнала проблеми у Кремлі: в ISW підмітили, як обмовилася речниця МЗС Росії

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що у Кремлі відбувається внутрішня боротьба, а Владімір Путін втратив централізований контроль над російським інформаційним простором і не може це виправити.

На цю заяву звернули увагу фахівці американського Інституту вивчення війни.

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Зокрема, Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського Інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими "елітами".

Аналітики зазначили, що заява Захарової заслуговує на увагу і підтверджує кілька давніх оцінок ISW щодо погіршення динаміки кремлівського режиму та контролю над інформаційним простором.

Заява підтверджує кілька оцінок:

що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна;

що з часом Путін значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам;

і що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Незрозуміло, чому Захарова – досвідчений високопоставлений речник – відкрито визнала ці проблеми в публічному середовищі. Можливо, вона вперше прямо обговорила ці проблеми, щоб зменшити очікування російських націоналістичних мілблогерів щодо чинної здатності Кремля об'єднатися навколо єдиного наративу – або, можливо, навіть єдиної політики,

– припустили аналітики.

Раніше російський опозиційний політик Ігор Яковенко сказав, що російський диктатор Владімір Путін абсолютно відірваний від реальності. Яковенко нагадав, що Путін переважно виконував роль так званого "смотрящего" між різними кланами всередині Росії. Зараз, видається, він буквально втрачає над усім контроль.