У Кремлі продумують сценарії, – військовий експерт про масштабну мобілізацію в Росії

У Росії досі так і не оголосили загальну мобілізацію, про яку всі говорять ще з початку повномасштабного вторгнення. Схоже, що у Кремлі зараз продумують сценарії.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, у країні-вбивці триває часткова прихована мобілізація, попри те, що загальна публічно так і не оголошена.

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На думку військового експерта, тією чи іншою мірою мобілізація триває, але прихована і, звісно ж, не на повну силу. У Росії намагаються визначити кількість та думають над резервістами.

У Кремлі придумують сценарії, у який спосіб можливо залучати резервістів. Навіть через сайти з пошуку робити пропонують службу за контрактом та зарплату. Хедхантери намагаються когось знайти (на війну – 24 канал),

– зазначив Мусієнко.

Він нагадав, що в інформпросторі ще в кінці березня – на початку квітня обговорювали, що Росія може залучити 60 тисяч резервістів. Ця тема лунала, хоч зараз про це не нічого чути й будь-які розвідки це не підтверджують.

Однак бували випадки, що Росія поповнювала резерв із Сирії чи Лівії, але "16 тисяч не було й не буде. Там зовсім інші цифри", вважає військовий експерт.

Уже починають протестувати проти мобілізації, – Мусієнко

Загалом Мусієнко наголосив на тому, що теоретично Путін може піти на повномасштабну мобілізацію, але вони побоюються того, що це викличе багато питань.

Доведеться відповідати. Вони ж кажуть, що "спецоперація" йде за планом. Цілі досягнуті. Це постійно "годують" через пропагандистські рупори своєму населенню. Виникає запитання. А чого ж треба нові сили? Чому треба мобілізація? Олександр Мусієнко Військовий експерт

Військовий експерт зазначив, що маленька брехня породжує велику недовіру. Саме тому навіть у зазомбованого російського суспільства, яке постійно під тиском, почне щось виникати. Можливо, почнуть більше горіти військкомати.

"Дехто протестує, намагаючись підпалити військкомати. Таких випадків на місяць назбиралось із десяток. Можливо, це не так багато, але разом із тим це якраз пряме свідчення того, що є частина суспільства, яка починає протестувати якраз проти війни й мобілізації", – пояснив він.

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Також Мусієнко додав, що фактично будь-який контрактник може відмовитися від війни в Україні й про це деякі в росармії вже дізналися давно. Є опція відмовитися, тому що це непередбачено контрактом і є такі, хто цим користається.

"Крім того, є опція про відмову і в тих, кого призивають. Чому? Тому що це не війна. Це "спеціальна воєнна операція". Значить вони можуть цим скористатись", – розповів Мусієнко, відзначивши, що надходить усе більше випадків про те, що намагаються уникнути такої мобілізації та просто не з'являються за повістками.

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