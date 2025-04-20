У Путіна сказали, чи продовжать "великоднє перемир'я"

19 квітня Владімір Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я" до 00:00 21 квітня. Президент Зеленський у відповідь закликав подовжити режим припинення вогню на 30 днів.

Відомо, що активність росіян після оголошення Путіним "перемир'я" знизилася лише на окремих ділянках фронту. Загалом окупанти продовжували обстрілювати та проводити штурми українських позицій, передає 24 Канал.

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Чи продовжить Путін "перемир'я"

Ймовірно, побути названим "миротворцем" один день для Путіна виявилося цілком достатньо. У Кремлі натякнули, що диктатор вирішив більше не видавати себе за того, ким він не є.

Так, речник Путіна Дмітрій Пєсков розповів пропагандистам, що очільник Кремля не давав команди на продовження великоднього перемир'я.

До слова, ані Україна, ані європейські союзники не поставилися серйозно до 30-годинного перемир'я, оголошеного Путіним в односторонньому порядку. У Києві та на Заході закликали диктатора продовжити режим повного припинення вогню.

Як зазначають, в Інституті вивчення війни, тимчасовий великодній "мир" потрібен був очільнику Кремля для того, аби підірвати довіру США до України. Окупанти хотіли використати короткострокове припинення вогню, аби влаштувати провокації і звинуватити Київ у порушенні домовленості, про яку він не домовлявся.