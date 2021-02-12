Дали задню: у Кремлі спростували заяву Лаврова про розрив відносин з ЄС

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Брюсселем. Це начебто станеться, якщо ЄС введе нові санкції проти російської економіки. В Кремлі поспішили запевнити: Лаврова не так зрозуміли. Кажуть, Москва хоче розвивати відносини з Євросоюзом.

Згладжувати кути після скандальної заяви міністра взявся прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

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Слова Лаврова вирвали з контексту, – Пєсков

Пєсков каже, що слова Лаврова ЗМІ висмикнули з контексту, за що рупор Кремля і посварив журналістів.

Сенс-то якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом, але, якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді – так, ми будемо готові,

– зазначив Пєсков.

У МЗС Росії теж пояснили слова свого очільника

У МЗС Росії також прокоментували резонансні висловлювання свого очільника. У дипвідомстві кажуть, розрив з Євросоюзом буде у тому випадку, якщо це ініціює сам Брюссель.

Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи Євросоюзу. Зі свого боку, наполегливо закликаємо ЄС до рівноправного співробітництва, про що й сказав Сергій Лавров,

– мовиться у заяві пресслужби МЗС Росії.

Боррель каже, що Кремль – не готовий до діалогу

Актуально Кара за ув'язнення Навального: у ЄС обговорюють нові санкції проти Росії, – ЗМІ

Зазначимо, що таку заяву Лавров зробив після інформації, що ЄС готує нові санкції проти Росії. Причина – ув'язнення Олексія Навального. Та й провалився, з точки зору європейців, візит голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля до Москви. Верховний представник ЄС зауважив, що Кремль зовсім не готовий до діалогу.