У Кремлі відреагували на заяви про те, що Путіну брешуть про перебіг війни проти України

В Кремлі спростували інформацію розвідки США про те, що президент Росії Володимир Путін не отримує правдиву інформацію про перебіг війни проти Україні.

Реакція Кремля

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Держдеп і Пентагон не мають реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі.

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Ви знаєте, на жаль, і, власне кажучи, це напевно навіть викликає наше занепокоєння, виходить, що ні Держдеп, ні Пентагон не мають реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі. І вони просто не розуміють, що відбувається у Кремлі, не розуміють президента Путіна, не розуміють механізм прийняття рішень, не розуміють стилю нашої роботи,

– заявив Пєсков.

Він додав, що таке нерозуміння призводить до помилкових рішень, які мають "дуже погані наслідки".

Що сказали в Білому домі

Раніше директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд сказала, що в США є інформація, що Путіну говорить неправду військове керівництво Росії, тому між ними виникла напруга.

"На нашу думку, радники дезінформують Путіна щодо того, наскільки неефективно діють російські військові, він введений в оману також щодо того, наскільки економіка цієї країни скалічена санкціями, оскільки його старші радники дуже бояться сказати йому правду", – заявила Бедінгфілд.

За її словами, в адміністрації президента США ухвалили рішення оприлюднити цю інформацію зараз, щоб показати, що рішення про початок війни було стратегічною помилкою для Росії.

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