У Кремлі відреагували на заяву Байдена про "Путіна-вбивцю"

Американський президент Джо Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею. На заяву політика вже відреагували у Кремлі.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін написав у своєму телеграмі, що такими висловлюваннями Байден образив усіх росіян.

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"Це істерика від безсилля. Путін – наш президент. Нападки на нього – це нападки на нашу країну", – вважає спікер російського парламенту.

Все, що роблять США для створення проблем нашій країні – санкції, погрози, шантаж, втручання у внутрішні справи, все це провалилося,

– вважає він.

Володін також пригадав низку інших президентів – Рузвельта, Кеннеді, Ніксона, Буша та Трампа. Мовляв, на відміну від Байдена вони "об'єктивно оцінювали ситуацію".

Що саме сказав Байден

Політик дав інтерв'ю виданню ABC News на тлі звинувачень у бік Росії щодо втручання в американські вибори у 2020 році. Відповідний звіт напередодні опублікувала розвідка країни.

Байден розповів, що у січні під час телефонної розмови попереджав Володимира Путіна про можливі наслідки, якщо причетність Кремля таки доведуть. "Він заплатить", – підкреслив президент США.

Крім цього, він також зауважив, що добре знає російського лідера. Тоді журналіст запитав політика, чи вважає він Путіна вбивцею. "Хмм, так", – відповів Байден.

Попри все це, Байден розглядає подальшу співпрацю з Росією у певних сферах. Однією з таких є продовження Угоди про стратегічні наступальні озброєння.