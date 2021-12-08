У Кремлі відреагували на заяву США про намір Путіна відродити СРСР

Заступниця держсекретаря США впевнена, що Володимир Путін хотів би відродити Радянський Союз. У Кремлі вже відреагували на такі слова Вікторії Нуланд.

Заяву у відповідь зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він наголосив, що "реінкарнація Радянського Союзу" є неможливою.

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Речник Путіна наголосив, що Нуланд чудово розуміється як на російській тематиці, та і в усіх нюансах пострадянського простору. "Тому я переконаний, що вона, як і ми, як інші фахівці, розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", – зазначив посадовець.

Що кажуть у Путіна

Натомість у Кремлі спробували пояснити, що зараз відбувається на території колишнього СРСР. Пєсков стверджує, що існують "інтеграційні процеси із різною швидкістю розвитку". Він уточнив, що має на увазі такі об'єднання як СНД, "ЄврАзЕс" й Союзну державу Росії та Білорусі. Водночас запевнив, що жодне з них не є спробою відносити Радянський Союз.

На просторі колишнього СРСР давно сформувалися, зміцніли та успішно розвиваються незалежні суверенні держави,

– наголосив Пєсков.

Він додав, що на цьому просторі держави ставляться одна до одної, виходячи із взаємної поваги, взаємної довіри та невтручання у внутрішні справи одна одної. Втім, такі заяви на тлі російської агресії проти України звучать щонайменше не переконливо.

Нуланд висловилася про Путіна

Нуланд переконана, що Путін розглядає Україну та інші держави, які колись входили до складу СРСР, як зону свого впливу. На її думку, не виключено, що політик хотів би увійти в історію, відродити Радянський Союз." А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений, чи він вирішить піти далі", – зазначила посадовиця. При цьому, вона наголосила, що США та Євросоюз готові протистояти російські агресії. Втім, очільник Кремля, ймовірно, цього недооцінює.

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