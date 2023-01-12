Ймовірно, тотальна: Кремль скасував броні та хоче максимально посилити мобілізацію на Донбасі

Російські окупанти готуються до проведення чергової хвилі могилізації як на своїй території, так і в тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини. Втім, відтепер у квазіреспубліках чоловіків затримуватимуть та відправлятимуть на фронт значно жорсткіше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, 9 січня російське військове керівництво віддало своїм підлеглим, які відповідають за мобілізацію на Донбасі, наказ про скасування всіх бронювань. Через це на всі підприємства так званих "ДНР" та "ЛНР" надійшла вказівка відправити працівників до військкоматів.

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Фактично окупанти вимагають, аби майбутнє "гарматне м'ясо" самостійно прийшло до них, однак так звані "воєнкоми" готуються до проведення рейдів по всій тимчасово захопленій Росією території Донеччини та Луганщини.

Броні скасовані, воюватимуть всі

Як і у самій Росії, у так званих "республіках" ніхто з "посадовців" про чергову хвилю мобілізації нічого не казав. Однак той факт, що загарбники проводитимуть ще більш жорсткий набір до свого війська, не став несподіваним для більшості населення Донбасу.

Тим не менше, чоловіки, які на початку повномасштабного вторгнення купували собі бронь або ж дійсно домогалися визнання себе непридатними до служби через стан здоров'я, почали про щось здогадуватись. Адже анулювання відстрочки від призову у так званих "ДНР" та "ЛНР" дорівнює обов'язковій мобілізації з усіма витікаючими.

Керівникам компаній, які мають у підпорядкуванні заброньований від участі у війні персонал, нововведення пояснили тим, що раніше броні видавалися тоді, коли "республіки" були "незалежними". Відтепер, коли регіони стали "частиною Росії", рішення про відстрочку від мобілізації кожної людини "мають приймати згідно з московитськими законами".

Згідно з документацією, яка надійшла до Донецька з Москви, окупанти мають забезпечити прибуття всіх чоловіків, які проживають на території недореспубліки, до військкоматів безвідносно їх статусу та стану здоров'я. Через це тих, хто мали бронь, зобов'язали прийти до воєнкомів для її здачі.

Ба більше, наказ про прибуття до військкоматів стосується не лише осіб, які працюють на тому чи іншому підприємстві станом на 9 січня, але й тих, хто евакуювався на територію Росії. Якщо ж поява людини у військкоматі Донецька є неможливою через відрядження чи виїзд за межі Донбасу у Московію, керівники всіх шахт, заводів та компаній мають передати інформацію про її місцеперебування для подальшої мобілізації на території Росії.

Тобто російські злочинці оголосили полювання за мешканцями так званих "ДНР" та "ЛНР" по всім підконтрольним Кремлю містам. Фактично це демонструє наміри загарбників провести максимально тотальний примусовий набір на фронт на Донбасі – аби зменшити напругу на мобілізаційні резерви у Росії, а також остаточно знищити захоплений регіон як в економічному, так і в соціальному сенсі.

Кожен, хто вийшов на вулицю – буде об'єктом полювання

Згідно з даними українських спецслужб, така підготовка окупантів свідчить про те, що чергову хвилю мобілізації росіяни почнуть вже найближчим часом. Для посиленого відлову чоловіків призовного віку до Донеччини вже заїхало підсилення росгвардійців із Ростовської області. На Луганщину окупанти направили правоохоронців із Воронезької.

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То ж як тільки у Кремлі віддадуть своїм псам режиму команду "фас", у так званих "ДНР" та "ЛНР" почнуться масштабні рейди з відлову всіх чоловіків. І, як показала практика, окупанти не зважатимуть навіть на наявність у людей милиць та занадто молодий вік затриманих – пакуватимуть як осіб із інвалідністю, так і 16 – 17-річних підлітків, які не матимуть при собі документів.

Немає ніяких сумнівів, що кожен, хто попадеться колаборантам чи окупантам, опинятиметься на фронті.

Єдиним варіантом для мешканців окупованих територій, як не стати гарматним м'ясом в окупаційному війську, є максимальне переховування від воєнкомів, "поліцейських" та всіх інших представників "влади". Крім того, для ухилення від могилізації на окупованому Донбасі вкрай важливо змінити номер телефону та місце проживання, а також мінімізувати спілкування з малознайомими людьми.

Адже фактично кожен, хто вийде на вулицю, стане для терористів чи окупантів об'єктом полювання із подальшим ризиком загинути на якомусь із фронтів.