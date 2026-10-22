У Кремлі заявили, що не вірять у швидкий мир з Україною навіть у разі зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. Ушаков зауважив, що розв'язати весь комплекс проблем за один переговорний раунд неможливо.

Як передають пропагандистські медіа, російська сторона вважає нереалістичними очікування щодо швидкого врегулювання війни за підсумками лише одного раунду переговорів. За оцінкою Москви, тривалість потенційної зустрічі на вищому рівні не матиме вирішального значення.

Позиція Москви щодо результатів переговорів

Юрій Ушаков наголосив, що коло проблем довкола війни проти України є занадто складним, аби його можна було закрити за лічені години діалогу.

Як можна все вирішити? Якщо зустріч триватиме годину, дві, п'ять годин – все одно всі проблеми не вирішити,

– зауважив Ушаков.

Що відомо про ймовірний тристоронній саміт?

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що сторони лише згадували про ідею переговорів лідерів, а остаточне врегулювання неможливе без Києва.

Водночас Дональд Трамп наголошував, що безпосередній контакт між лідерами не є обов'язковим для досягнення домовленостей.