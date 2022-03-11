У Кремлі визнали, що їх ненавидять у всьому світі
Здається, "великая страна" теж когось боїться. І цими щасливчиками стали західні країни.
В мережі почали з'являтися повідомлення, в яких Кремль сам визнає, що їм варто остерігатися західних країн. Адже тут висока атмосфера ненависті до росіян.
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У низці західних країн висока атмосфера ненависті до росіян, це дуже небезпечно, росіяни мають бути напоготові й виявляти обережність,
– йдеться у повідомленні.
Що ж, здається, "великая страна" не така вже й безстрашна – виявляється, вони можуть боятися.
Західні країни ж безпідставно висловлюють ненависть до росіян, які вважають себе й свою державу "білими й пухнастими". Чи не так?!
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