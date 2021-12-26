У Кремлі вважають, що НАТО в Україні для Росії рівносильне смерті

Росія вчергове заговорила про "необхідність" гарантій не розширення НАТО на схід. Москва впевнена, що Кремль наражається на серйозну небезпеку через інтеграцію України з Альянсом.

Таку думку озвучив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Важливо Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

Він поскаржився, що НАТО поступово "проникає" на територію України, і в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу. Москва очікує на переговори з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.

Що цьому передувало

Вступ України в НАТО нібито загрожує Росії. Тому Путін вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключать можливість розміщення озброєння Альянсу на території України та подальше просування НАТО на схід.

Раніше Росія представила на розгляд НАТО та США так звані "договори про безпеку" – це фактично ультиматум щодо не розширення Альянсу. Володимир Путін заявив, що у разі відмови відповідь Москви може бути "різною".