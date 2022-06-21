У Кремлі є план знищення країн Балтії, – Шуліпа про військові навчання Росії у Калінінграді

Росія почала військові навчання у Калінінградській області після припинення транзиту Литвою. У влади країни-агресорки навіть є свій план.

Так, Росія має на меті "завоювати" не лише Україну, однак їй це не вдасться. Про це 24 каналу сказав Юрій Шуліпа – директор інституту досліджень російської агресії.

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У Кремлі є план знищення країн Балтії, так само як і України,

– сказав він.

По друге, як додав фахівець, це одна із спроб надалі захопити ці країни.

"Тут, до речі, після того, як Литва виконала вимоги Європейської комісії щодо блокувань транзиту різних російських вантажів, Росія почала навчання в Каланінградській області. Хоча це поняття чисто символічне, так каже лише російська сторона", – зазначив Шуліпа.

Тобто, як він пояснив, сам характер навчань підкреслює, що вони мають на меті пробити так званий коридор, щоб з'єднати російські військові сили, які зараз перебувають в Білорусі та у Калінінградській області.

Військові навчання Росії: що відомо

Військовослужбовці Балтійського флоту Росії проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

У маневрах залучили приблизно 1 тисячу військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Це сталося після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".

Щоправда, Литва є членом НАТО, і напад на цю країну буде означати напад на весь Альянс, у тому числі США, Францію, Німеччину та ще 26 країн.

У Литві ж заявили, що вони лише виконують рішення Європейського Союзу щодо санкцій, які наклали на Росію.

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