"Кожен сантиметр землі": в ISW розкрили максималістські апетити Росії на перемовинах

Росія не збирається обмежуватися захопленням усього Донбасу та продовжує претендувати на значно більші українські території. Про це свідчать заяви російських високопосадовців після переговорів в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Які територіальні претензії озвучили представники Кремля?

Голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Росія нібито захопить "кожен сантиметр своєї землі" – так чи інакше. Він також повторив тезу Путіна, яку той озвучував у червні 2025 року: "Де ступила нога російського солдата – там Росія".

Крім того, Мединський заявив, що Москва не погодиться на обмін територіями та продовжить розширювати так звану "зону безпеки" в Україні. Ймовірно, йдеться про території на півночі Сумської та Харківської областей, які Росія називає частиною "буферної зони".

Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (...) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни,

– наголосили американські аналітики.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що Москва продовжить дотримуватися курсу, який відповідає вимогам Путіна, озвученим у червні 2025 року.

Тоді російський диктатор вимагав виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема з районів, які російська армія так і не змогла окупувати. Крім того, Кремль наполягав на демілітаризації та так званій "денацифікації" України, що фактично передбачало заміну української влади на проросійську, а також на відмові Києва від вступу до НАТО.

Москва неодноразово заявляла: вихід ЗСУ з усієї Донецької області є необхідною, але недостатньою умовою для мирного врегулювання. Путін та інші російські посадовці й надалі підтверджують, що Кремль не відмовився від своїх максималістських вимог.

Водночас українські військові продовжують контролювати частину територій, на які претендує Росія. Зокрема, під контролем Сил оборони перебуває 0,38% Луганської області, 20,12% Донецької, 24,42% Запорізької та 30,11% Херсонської областей.

Нагадаємо, США запропонували Україні та Росії територіальний компроміс щодо Донбасу, щоб відновити мирні переговори. План передбачав, що Москва отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей у межах нинішньої лінії зіткнення, але не претендуватиме на міста Донбасу, які утримують ЗСУ.