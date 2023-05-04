Кремлю це невигідно, – ексагент КДБ припустив, хто в Росії міг організувати "атаку дронами"

Напередодні Кремль накрила "бавовна". Росіяни заявили про "атаку безпілотників" з боку України.

Навіщо це нашій державі? Щоб показати, що Кремль незахищений? Так, це цікава версія. Але виходить, що Україна у військовому плану переграє Росію, тому що здатна запустити дрон над головною будівлею Росії. Це, звісно, дуже символічна річ. Про це 24 Каналу сказав колишній агент КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Варте уваги Точно в ціль, або операція "Руст-2": кому вигідне перше з 1942 року бомбардування Кремля

Хто міг підготувати акцію

За словами Жирнова, навряд чи "атаку" здійснила Україна. Річ у тім, що це такого ж плану диверсія, як це було у Дягілєво й Енгельсі. Важливо було не те, які руйнування відбулися, а те, що на два стратегічні аеродроми бомбардувальної авіації Росії можуть долетіти дрони. Ці аеродроми не захищені. Така сама ситуація зараз з головною будівлею Росії.

Що ж до Кремля, говорить ексагент КДБ, йому акція дуже невигідна. Кремль зараз використовує її, щоб просувати якісь свої наративи. Але затримка з 3 ранку до 14:30 дня, коли там не знали, як реагувати, доводить, що це, найімовірніше, зробив не Кремль.

Якщо це зробив Кремль, йому це назад і вертається. Чим займається Ніколай Патрушев? Чим займається Алєксандр Бортніков? Чим займається Дмітрій Кочнєв? Чим займається комендант Кремля? Чим займається Владімір Путін, якщо до нього прилітає дрон – в головну резиденцію голови російської держави,

– акцентує Жирнов.

На думку Жирнова, акцію могли влаштувати партизани на кшталт Ігоря Гіркіна. Це міг бути "клуб незадоволених патріотів". З огляду на реакцію можна зробити висновок, що мета була такою: спровокувати Росію на більш жорстку форму ведення війни з Україною. Усі крики Дмітрія Мєдвєдєва, В'ячеслава Володіна, Дмітрія Пєскова – це абсолютна істерія. Вони пропонують розбомбити Україну ядерними бомбами. Зробити те, чого раніше Росія або не робила, або не наважилася зробити.

Вигідно це тим, хто в опозиції Путіну з боку "партії війни" – Ігорі Гіркіни, Євгєнії Пригожини, Алєксандри Дугіни, Константіни Малофєєви. Вони тиснуть на офіційний Кремль – на Владіміра Путіна, на Ніколая Патрушева, на Сєргєя Шойгу, на Валєрія Гєрасімова – щоб з більшим напруженням вести атаки,

– каже колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Цілком очевидно, що це наратив Гіркіна. Стає зрозуміло, що той негатив щодо офіційної влади, який створюється цією акцією – показано, що Кремль незахищений, федеральні служби безпеки, комендатура та ППО Москви не працюють – це те, що Гіркін говорить щодня.

"Він їх критикує саме в цьому плані. Він говорить: "У вас всюди дірки, у вас не вистачає того, ви неправильно ведете війну, ви усі неправі, генерали ідіоти, потрібно ставити мене та моїх людей". Як на мене, це найбільш імовірна версія", – підсумував Жирнов.

Теж цікаво – Преображенський про "атаку безпілотників": дивіться відео

"Бавовна" над Кремлем: коротко