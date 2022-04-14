Російський ракетний крейсер "Москва" догорає у Чорному морі. Напередодні наші захисники поцілили у нього українською ракетою "Нептун".

Актуальну інформацію у своєму телеграм-каналі повідомив Максим Марченко, очільник Одеської обласної військової адміністрації.

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Посадовець оцінив роботу ВМС

Марченко підкреслив, що російський крейсер "Москва", який майстерно підбили українськими ракетами, станом на вечір 14 квітня догорає у Чорному морі.

Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові гучні попадання по російських кораблях,

– додав чиновник.

У США кажуть, що "Москва" на плаву

Водночас у міністерстві оборони США стверджують, що підбитий ракетний крейсер "Москва" нібито досі перебуває на плаву й рухається на схід. "Ймовірно, до окупованого Севастополя", – кажуть у Пентагоні. Про це, посилаючись на заяву речника відомства Джона Кірбі, написали у виданні CNN.

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