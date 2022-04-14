Крейсер "Москва" у вогні та розклад евакуаційних потягів: основне за 50 день війни

В Україні станом на 13 квітня триває 50 день героїчної боротьби. Наші військові продовжують давати активну відсіч російським окупантам.

Сьогодні в боях полягли ще більше загарбників, які прийшли на нашу землю. Про головні новини 50 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Росіяни готові наступати на Сході, зброя від США: головне за 49 день війни

06:01 Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 14 квітня. Зокрема, вони курсуватимуть зі Слов'янська, Харкова та Одеси.

Евакуаційні рейси з Покровська, Слов'янська, Харкова, Одеси:

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп;

23:50 – № 274/273 Львів – Полтава Південна;

22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;

17:00 – № 274/273 Слов'янськ – Львів;

11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород.

Також евакуаційні потяги вирушатимуть з інших міст:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харків;

11:30 – №219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова;

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро.

03:21 Від початку вторгнення в Україну ворог точно втратив щонайменше 505 танків. Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx. Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.

02:09 Російський крейсер "Москва", який герої з острова Зміїний відправили "на**й", загорівся. Внаслідок потужного полум'я здетонував боєзапас. Цей факт підтвердили навіть пропагандисти Кремля, посилаючись на дані міноборони РФ. Зазначається теж, що судно вже зазнало серйозних пошкоджень.

00:52 Повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусило взяти в руки зброю багатьох, зокрема журналістів. У Національній спілці журналістів назвали імена медійників, які полягли на полі бою, захищаючи рідну землю від російських окупантів.



Назвали імена медійників, які загинули на війні / Фото НСЖУ

00:05 Спецпризначенці показали відео ліквідації техніки росіян на Донеччині. Її окупанти заховали між житловими будинками. Однак мить, і брухт ворога (БМП, "Камаз", "Урал") потрапили до пекла.

Спецпризначенці показали ліквідацію техніки росіян: дивіться відео