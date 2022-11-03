Невже є жертви: у Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків крейсера "Москва"

Не минає і року, як Росія починає визнавати, що загиблих моряків унаслідок потоплення крейсера "Москва" більше однієї людини. У Севастополі так званий "суд" окупантів визнав загиблими 17 людей.

Про це російським ЗМІ повідомив Дмітрій Шкребець, батько Єгора Шкребця – донедавна єдиного загиблого на крейсері "Москва", якого визнала Росія. Суд визнав загиблими ще 16 моряків за позовами родичів.

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Росія продовжує замовчувати реальну кількість жертв

Дмітрій Шкребець заявив, що 16 справ про загибель моряків на російському крейсері розглянули ще влітку й 1 у вересні. Інтереси родичів загиблих, які подали позови до окупаційного суду Севастополя, представляли російська військова прокуратура та командування військової частини.

Той же Шкребець сказав, що нібито тих моряків, чиї родичі не звернулися до суду, за пів року визнають загиблими протягом пів року від дня потоплення російського корабля. Та от біда – 6 місяців з дня, коли крейсер "Москва" перейшов у підводний флот, минули ще в жовтні, а Росія так і продовжує замовчувати реальну кількість загиблих.

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Флагман чорноморського флоту Росії, крейсер "Москва" пішов на дно 14 квітня 2022 року після того, як українські війська влучили в корабель двома ракетами "Нептун". Після чого флагманом флоту став фрегат "Адмірал Макаров", якому тепер, м'яко кажучи, теж не дуже добре після вибухів у Севастополі 29 жовтня на місці базування кораблів чорноморського флоту Росії.

За версією міноборони росії, на крейсері була просто пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Та цікаво, що коли крейсер вже пішов на дно, у Москві заявляли про те, що нібито пожежа локалізована, а плавучість збережена. Згодом у Росії таки визнали, що судно затонуло, але досі намагаються приховати причини і втрати особового складу.

На момент влучання української ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули. Але донедавна у Росії говорили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.

Варто зазначити, що саме крейсер "Москва" брав участь у штурмі острова Зміїний 24 лютого 2022 року і саме на адресу цього судна прозвучала легендарна фраза "російський воєнний корабель іди на***й".

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