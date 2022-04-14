Крейсер “Москва” зазнав дуже серйозних ушкоджень, – Братчук

Напередодні ввечері, 13 квітня, з'явилась інформація, що крейсер "Москва" Чорноморського російського флоту палає. Крім того, стало відомо, що там здетонував боєзапас.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що зараз люди в Одесі вітають один одного із вдалою роботою наших Збройних Сил.

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Серйозні ушкодження

За його словами, вчора в Одесі був шикарний день. Спочатку 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу вразила безпілотник, а вже за кілька хвилин з'являтись інформація про вогонь на крейсері.

Сьогодні можу сказати, що крейсер "Москва" Чорноморського російського флоту запалав і зазнав дуже серйозних ушкоджень,

– повідомив Братчук.

Як зазначив речник, поки ще не підтверджено, чим саме уразили "Москву". Він наголосив, що найближчим часом повинна з'явитися офіційна інформація.

"Є ще деяка інформація, але давайте трішки почекаємо, і я потішу одеського чорноморського бичка, що йому прийшла пожива", – сказав Братчук.

До слова, саме крейсер "Москва" зображений на поштовій марці "русскій воєнний корабль". Її Укрпошта ввела в обіг 12 квітня.

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