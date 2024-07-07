Близнюк "Москви": командувач ВМС розповів про крейсер "Україна"

Наша держава має свій власний недобудований крейсер з назвою "Україна". Цей корабель є абсолютно ідентичним за характеристиками до затонулого російського крейсера "Москва".

Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук сказав командувач Військово-Морських Сил ЗСУ, Олексій Неїжпапа. Він також розповів про свій досвід перебування на "Москві", передає 24 Канал.

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"Україна" і "Москва" – кораблі одного проєкту

Неїжпапа зазначив, що він був на крейсері "Москва" останній раз у 2012 році. Тоді віцеадмірал був командиром бригади надводних кораблів і спілкувався з росіянами.

Я навіть був на цьому крейсері, і черговий по крейсеру навіть командував мені: "Смирно!" Я був командиром бригади, піднявся на борт. Це був День флоту. Ми ж спільно День флоту проводили багато років до 2014 року,

– розповів він.

Командувач ВМС також зазначив, що як крейсер "Україна", так і "Москва" – це два ідентичних за характеристиками судна. Адже вони одного проєкту.

"Москва" – його перша назва "Слава" – це перший корабель із серії. А крейсер "Україна" – четвертий. Тобто у них залишилося ще два крейсери такого проєкту, які служать на Тихоокеанському і Північному флоті", – зауважив Неїжпапа.

Він підкреслив, що цей крейсер – це флагманський, океанічний корабель. Однак віцеадмірал пояснив, що флот може мати свою назву, якщо має крейсер, а зараз у Чорноморського флоту крейсера немає, тому це флотилія.

У нас він (крейсер "Україна" – 24 Канал) є, стоїть, правда. Але у нас не флот, у нас Військово-Морські Сили, є така градація,

– сказав він.

Неїжпапа знав, куди треба було влучати по "Москві"

Віцеадмірал також згадав про знищення російського крейсера "Москва" ракетами "Нептун", зазначивши, що добре знає це судно. Командувач ВМС наголосив, що коли українській розвідці надійшло перехоплення розмов окупантів після ураження корабля, він показував місця влучання.

"Ми могли відстежити і приблизно зорієнтуватися, що відбувалося на борту крейсера після влучання двох ракет", – підкреслив він.

Також Неїжпапа, відповідаючи на запитання Мосейчук, зазначив, що українські водолази не спускалися на затонулий корабель, але поки що.