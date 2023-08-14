Кричали, що міна: росіяни розігнали паніку через деталь з написом "USA"

Деякі росіяни вже втратили здоровий глузд та вбачають "ворожі атаки" у буденних речах. Зокрема, нещодавно так окупанти панікували через "міну з США".

Росіяни звісно почали хвилюватися, адже на "міні" ще й був напис "USA". На місце знахідки одразу виїхали оперативні служби.

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Ворогом стала система поливу

Російські ЗМІ повідомляли, що предмет схожий на міну "Лепесток" виявили в траві біля офісу "Аерофлоту" на набережній Фрунзе. На предметі очевидці знайшли викарбуваний напис "USA".

Звісно, росіяни почали будувати теорії про "таємне вторгнення НАТО". На місце оперативно виїхали спецслужби, щоб перевірити знахідку. Тим паче на предметі навіть написано відправника "зброї масового знищення" – США.

Однак насправді все виявилося значно простіше. Знайдений предмет виявився звичайною частиною системи автополиву газону американського виробництва.

Знайдені в Росії "міна" / російські ЗМІ

Росіяни ж звісно вбачили у такому дорогому для них задоволенні загрозу.

Російські медіа істерять через невідомі предмети