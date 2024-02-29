Пісня льоду та полум'я: у Санкт-Петербурзі зайнявся криголам "Єрмак"

У Великому порту Санкт-Петербурга вдень 29 лютого загорівся криголам "Єрмак". 24 Канал розкаже, що відомо про цю подію.

29 лютого в інтернеті поширили відео з камер спостереження в Сочі. На ньому зафіксовано, як ЗРК "Панцир" буквально не вписався в поворот і ліг "відпочити" серед дороги, ледь не задавивши автівку.

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Що відомо про пожежу на криголамі "Єрмак"

На відео, яке поширило Міністерство надзвичайних справ Росії, помітно багато диму – власне, ним охоплений весь корабель. Але полум'я ніде не видно, вочевидь, горіло всередині судна.

У Росії горить криголам "Єрмак": дивіться відео

Про масштаби пожежі можна зробити висновок з кількості рятувальників – вогонь гасили 46 людей і 12 одиниць техніки. Кажуть, що постраждалих немає, а декілька людей змогли вибратися із судна самі.

Екстрені служби дізналися про займання нібито близько 11:30, але МНС оприлюднило цю інформацію вже коло третьої години дня. О пів на четверту російське МНС повідомило, що локалізувало займання.

Що саме горіло – достеменно не зрозуміло. Спершу мовилося, що нібито горить будівельне сміття. Згодом причиною пожежі назвали зварювальні роботи.

Один із речників МНС пояснив, що спершу горіло будівельне сміття на нижній палубі "Єрмака". Криголам начебто на утилізації, тож сміття там було багато. Але згодом зайнялася і друга палуба.

Петербурзький телеканал заявив, що вогонь охопив кладовку, а потім перекинувся на гуму чи дерево.

Криголам "Єрмак": коли його було збудовано і коли списали судно

Судно збудували 1974 року в Гельсінкі. Корабель назвали "Єрмаком" не тільки на честь підкорювача Сибіру часів Івана Грозного, але й на честь однойменного криголама, спорудженого ще 1898 року.

"Єрмак" – це дизельний криголам, головне судно серії із трьох криголамів. Після нього з'явилися "Адмірал Макаров" і "Красін". У 2000 році корабель передали порту Санкт-Петербургу.

Судно брало участь у полярних дослідженнях, але зараз воно в процесі утилізації. Його мали розібрати, щоб відремонтувати "Красін".