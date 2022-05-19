Крилата ракета, винищувач, бронетехніка: Повітряні сили за добу добряче понищили ворога

Повітряні сили ЗСУ за добу 18 травня знищили чимало ворожої техніки. Зокрема, їм вдалося розтрощити винищувач, крилату ракету, а також багато наземної техніки.

Про це повідомили в оперативному веденні Повітряних сил. Також до цього звіту за день прикріпили й перехоплену розмову пілотів підбитого російського літака.

Вдарили по скупченні росіян

Бронетехніку армії ворога знищила практично одним ударом. Річ у тім, що захисники нашого неба вдарили по скупченні військ. Авіація Повітряних сил зробила це під прикриттям українських винищувачів.

За попередніми оцінками там знищили не лише 20 одиниць техніки. Також постраждала чисельність військ Росії та їхні боєприпаси.

Непогано працювали й наземні війська

Щодо повітряних цілей, то їх у цей день знищували службовці підрозділів зенітних ракетних військ. На Дніпропетровщині їм вдалося знищити крилату ракету ворога.

А ось у Харківській області вже "приземлили" винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані радіообміну, які змогли перехопити наші служби, підтвердили це. Там мовилося, що загорівся двигун літака та пілотові довелося катапультуватися.