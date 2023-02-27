Крим – ключове знаряддя агресії: чому без його звільнення Україна не буде в безпеці

Російські окупанти вже давно зробили з півострова Крим масштабну "військову базу". Без його деокупації Україна не перебуватиме в безпеці.

Про це 24 Каналу розповів постійний представник президента України в АР Крим (у 2017 – 2018 роках) Борис Бабін. За його словами, військова присутність окупантів на півострові досить велика вже кілька років. Це неодноразово відображалося в експертних звітах та міжнародних документах.

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Крим – ключовий логістичний хаб окупантів на Півдні

Як наголосив Бабін, півострів Крим – один з основних плацдармів російської агресії на материковому Півдні. Окупанти зробили з нього масштабну "військову базу". Там лікують поранених, звозять мобілізованих, ремонтують техніку. Усі ці формування на півострові потрібно демілітаризувати.

Агресія з Криму відбувається і в повітрі, і на морі, і в кіберпросторі. Тут можемо казати, що без повної демілітаризації окупаційних структур та загалом без деокупації Криму не можна гарантувати безпеку ні України, ні всього світу. Адже ті злочинні задуми, які вони хотіли реалізувати в Криму, виходять далеко за межі України,

– зазначив Бабін.

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Він підкреслив, що на сьогодні немає жодних організаційних чи правових факторів, які заважали б Україні деокупувати Крим тим шляхом, який оберуть в Збройних Силах. До повномасштабної війни партнери наполягали на політико-дипломатичному вирішенні конфлікту. Але тепер все зовсім по-іншому: Росія повномасштабно напала, а світ змінився.

Україна обов'язково звільнить Крим від окупантів