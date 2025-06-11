Частина окупованої Керчі залишалася без світла та води

У середу, 11 червня, на магістральному водоводі в окупованому Криму сталася аварія, без води залишилися жителі Керчі. Окрім того, там вимкнули електропостачання, а також у Алушті й населених пунктах Сімферопольського та Сакского районів.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Місцева прокуратура вже розпочала розслідування.

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Що відомо про відключення

Окупанти повідомляють про аварію на магістральному водоводі. Аби уникнути підтоплення територій, зупинили Аджимушкайську помпову станцію, а для місцевих організували "підвезення води".

Через аварійне відключення водопостачання в Керчі так звана прокуратура півострова розпочала перевірку. Там пообіцяли оцінити виконання законодавства у сфері житлово-комунального господарства та з'ясувати причини аварії.

Окрім того, другий день поспіль у Криму тривають аварійні відключення світла. У вівторок, 10 травня, без світла зосталися Нижньогірський, Сімферопольський та Білогірський райони. А в середу, 11 травня, – Сімферопольський та Сакский райони, а також Алушта й частково Керч.

Окупаційне "Крименерго" не повідомляє про причини знеструмлення.

До слова, російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, що викликало перебої з електропостачанням у кількох населених пунктах 11 травня. "Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", – написав глава Олександр Прокудін ОВА.