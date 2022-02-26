Крім невеликого руху від Мелітополя до Маріуполя, не було жодного просування ворога, – Арестович

Українські захисники продовжують успішно боротися з російськими загарбниками. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що 26 лютого не було жодного просування ворога, окрім невеликого руху до Маріуполя.

Вороги зазнають шалених втрат, повідомляє 24 канал. Через це, за словами Арестовича, вони взяли оперативну паузу.

Зауважте Харків тримається, там блискучі результати бойової роботи, – Арестович

Жодного просування загарбників, окрім невеликого руху, не було

Арестович під час брифінгу 26 лютого розповів, що наразі накопичення противника західніше від Києва продовжується. Однак українські захисники наносять по ньому артилерійські удари.

"Вони зазнають величезних втрат. Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко", – додав радник голови ОП.

Арестович зазначив, що усі вже, напевно, бачили страшні кадри знищених окупантів під Херсоном.

Херсон тримають наші сили. Завдають ударів ворогу. І фактично за весь день, окрім цього невеличкого руху від Мелітополя до Маріуполя, не було жодного просування ворога,

– заявив Арестович.

Радник голови ОП додав, що на тих 3 – 4 ділянках, на яких окупанти намагалися просунутися, вони зазнали поразки.

"Зараз наступає психологічний злам. Я пригадаю вам російське прислів'я – не рий іншому яму, бо сам туди потрапиш. Вони намагалися зробити нам психологічний колапс, а коли він не вийшов, самі впали у психологічний колапс", – зауважив Арестович.

Він додав, що російським "бурі та натиску" залишилося доба чи дві. Окупанти масово здаються в полон, зокрема старші офіцери. У Міноборони створять гарячу лінію для російських матерів, де вони зможуть дізнатися про долю своїх синів-строковиків. За словами Арестовича, це жест доброї волі щодо російських жінок, дітей яких божевільна путінська влада скерувала на війну з Україною, щоб вони там гинули пачками.

Звернення Арестовича: дивіться відео

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