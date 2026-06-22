Туристичний сезон – зірвано: на виїзді через Кримський міст виник затор із понад 900 автівок

У тимчасово окупованому Криму після низки успішних ударів Сил оборони зірвався туристичний сезон. На півострові запроваджують низку обмежень, на дорогах продовжують стояти затори, зокрема на виїзді через Керченський міст.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер" та інші місцеві пабліки.

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Яка ситуація у Криму склалася на 22 червня?

Місцеві канали пишуть про запровадження низки обмежень на території Криму:

громадський транспорт працює лише з 05:00 до 21:00;

22 – 23 червня не продаватимуть пальне;

у Севастополі вимикають вуличне освітлення та можливі відключення електроенергії;

по всьому півострову заборонено рух мототехніки з 22:00 до 06:00.

Також було скасовано масові заходи, а торгові центри й заклади переходять на скорочений графік роботи.

Раніше також повідомлялося про зупинку продажу бензину за талонами.

Окрім того, станом на 16:27 у черзі на Кримський міст зібралося 995 автомобілів, повідомляє оперативний канал щодо ситуації на автопідходах до мосту. Час очікування у черзі на ручний огляд з боку Таманського півострова близько години, з боку Керчі – близько 3 годин.

У мережі також публікують відео із порожніми пляжами у Криму. Зокрема, у Новофедорівці людей у курортний сезон майже немає.

Порожній пляж у Новофедорівці / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

А у Російському союзі туріндустрії (РСТ) заявили, що за даними Travelline, за останні два тижні обсяг бронювань у Криму зменшився на 58% щодо аналогічного періоду минулого року. За прогнозами аналітиків, можливість швидкого відновлення попиту залишається мінімальною.

А одна з російських туристок, що вирішила відпочити в Криму, розповіла, що її потяг просто зупинили, і вона "не знає де перебуває", а також "хоче додому".

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Що відомо про обмеження зі світлом у Криму?

В окупованому Криму також ввели графіки відключення електроенергії. Зокрема, віялові відключення запровадила окупаційна влада через аварії на енергомережах та пошкодження українськими дронами Таврійської ТЕС поблизу Сімферополя.

Згідно з оприлюдненими графіками в Алушті, Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику відключатимуть кожні 3 години.

У Красноперекопському районі у непарні дні електрики не буде з 00:00 до 03:00, а потім з 06:00 до 09:00 і так далі. За таким же графіком житимуть і жителі Алушти.

У Судаку будинки залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день, але конкретний час відключення не вказується. Крім цього, у деяких містах та селах ухвалили рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Криму на все літо 2026 року призупинили заїзд та розміщення дітей у таборах для відпочинку. Зокрема, дітей вивозять з міжнародного дитячого центру "Артек" до місць постійного проживання.

Цікаво, що на тлі успішних ударів Сил оборони по Криму Міноборони України заявило, що "закриває пляжний сезон" на анексованому Росією півострові.