Крим передав естафету: сирена вила у Курську, на Бєлгородщині вибухи

Пізно ввечері про повітряну тривогу попереджали не лише у Севастополі. Сирени вили також у Курську. А на Бєлгородщині ще й вибухи лунали.

Отже, неспокійним вечір 25 вересня виявився і для мешканців Росії. Там і повітряну тривогу оголошували, і вибухи лунали.

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Що відомо про вибухи

Так, мешканці Бєлгородської області нарікають на буцімто масовану атаку дронами. Кажуть, що у Грайворонському районі працює система ППО. Мовляв, вдалося збити щонайменше 5 безпілотників. А станом на 22:05 – вже про цілих 7.

Тим часом у Курську в аеропорту увімкнули повітряну тривогу. Там попереджають про загрозу з неба. Поки достеменно невідомо, про що саме йдеться.

Звернімо увагу на те, що окупанти скаржилися на атаку дронами по Курську та Брянську впродовж 25 вересня. Мовляв, силам міністерства вбивств Росії над Суражським районом вдалося збити два дрони. Ще два безпілотники буцімто "перехопили" близько 10 ранку над Курською та Брянською областями.

По обіді стало відомо про падіння безпілотника на території дизельного заводу у Брянську. Мешканці розповідали про гучну "бавовну". Надходила інформація також про сильну пожежу.

Сирени вили й у Севастополі