У Криму біля аеродрому у Гвардійському пролунав потужний вибух: окупанти заперечують дим

У Криму пролунав потужний вибух – "бавовну" чули біля аеродрому у Гвардійському. У небо піднявся сірий стовп диму.

Після обіду 29 березня на аеродромі у Гвардійському пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють, що бачили "приліт". Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Гвардійському

Перші повідомлення про вибухи у Гвардійському з'явилися приблизно о 17:30 – 17:35. Місцеві жителі розповіли, що вибух був настільки потужним, що затряслись будинки.

Вибухи у Гвардійському 29 березня: фото

За словами місцевих, щось "прилетіло" просто на аеродром. Очевидці публікують фото та відео з місця події – на кадрах чітко видно сірий дим, який підіймається в небо.

А ось, власне, обіцяне відео з "прильотом". За словами користувача, там аеропорт.

Вибухи у Гвардійському: дивіться відео

Інший місцевий житель дуже радіє, що "вчасно почав знімати".

У Гвардійському щось "прилетіло": відео (нецензурна лексика, 18+)

Окупаційній владі "диму не видно"

Голова російської окупаційної адміністрації Гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін заявив, що це, "ймовірно, спрацювала ППО". Також він не бачить ніякого диму.

Мені здається, що спрацювала ППО. Ніякого диму не видно,

– сказав він.

У мережі почали активно висміювати слова Чичкіна. Російська пропаганда в одному обличчі.

Згодом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Сімферопольському районі півострова буцімто збили безпілотник. За його словами, дрон упав у поле, а руйнувань нібито немає.

Де стався вибух: Гвардійське в окупованому Криму на карті