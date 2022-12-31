"Крим прийняв естафету": в Джанкої повідомили про серію вибухів
В тимчасово окупованому Криму 31 грудня теж гучно, повідомляють про звуки вибухів у Джанкої.
Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО. При цьому так звана "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називає причини вибухів. Зазначимо, що вибухи в Криму пролунали під час масованої атаки України.
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Звуки вибухів у Джанкої: відео
"Дубль два": у серпні Джанкой уже лихоманило
Телеграм-канали повідомили, що причиною вибухів може бути атака безпілотників на російську військову базу в районі села Майське.
Як повідомляють наші передплатники, українські безпілотники, ймовірно, атакували російську базу в районі села Майське та станції Азовська під Джанкоєм. Це дубль два – перша атака була 16 серпня, тоді вибухи та пожежа тривали майже добу,
– йдеться в повідомленні.
Наразі офіційної реакції російської влади Криму та міноборони Росії щодо цієї ситуації немає. Українські військові та офіційні особи також поки не коментували цю подію.Важливо! Починаючи із серпня, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". Російський голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники "основною загрозою" для Криму.