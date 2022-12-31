"Крим прийняв естафету": в Джанкої повідомили про серію вибухів

31 грудня 2022, 14:42
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В тимчасово окупованому Криму 31 грудня теж гучно, повідомляють про звуки вибухів у Джанкої.

Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО. При цьому так звана "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називає причини вибухів. Зазначимо, що вибухи в Криму пролунали під час масованої атаки України. 

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Звуки вибухів у Джанкої: відео

"Дубль два": у серпні Джанкой уже лихоманило 

Телеграм-канали повідомили, що причиною вибухів може бути атака безпілотників на російську військову базу в районі села Майське. 

Як повідомляють наші передплатники, українські безпілотники, ймовірно, атакували російську базу в районі села Майське та станції Азовська під Джанкоєм. Це дубль два – перша атака була 16 серпня, тоді вибухи та пожежа тривали майже добу,
– йдеться в повідомленні.

""Бавовна" в Джанкої / Фото соцмережі 

Наразі офіційної реакції російської влади Криму та міноборони Росії щодо цієї ситуації немає. Українські військові та офіційні особи також поки не коментували цю подію.

Важливо! Починаючи із серпня, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". Російський голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники "основною загрозою" для Криму.
Автор: Анастасія Лукашевська