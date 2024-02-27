Найближчим часом буде розв'язка, – Асланян про долю Кримського мосту

Українська сторона вже не раз попереджала окупантів, що незаконний Кримський міст не зможе довго існувати, а цивільному населенню радила взагалі ним не користуватися. Щобільше, на тимчасово окупованому півострові дедалі частіше помічають випадки "бавовни".

Російський опозиційний журналіст Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що колись київський князь Святослав був відомий своїм висловом "Іду на Ви". Тепер схожої практики дотримується очільник ГУР Кирило Буданов, коли відкрито анонсує неприємності для Росії у Криму.

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Розв'язка вже близько

Кримський міст був законною військовою ціллю України ще з перших днів свого існування. Після завершення будівництва він зразу нею став. Успішні спроби завдання ударів по цьому незаконному об'єкту вже показали, що Україна має куди рухатись далі.

Зрозуміло, що найближчим часом він буде знищений. Міст – це легітимна ціль, яка стоїть на рівні зі всіма іншими цілями. Росіяни вже зараз намагаються вжити заходів для його захищення,

– розповів Сергій Асланян.

Він додав, що всі дії окупантів – це "експромт вчорашнього дня", адже зараз саме Україна визначає, що відбудеться далі. Протидіяти цьому Росії вдається дедалі складніше. Тож неприємних сюрпризів для російських загарбників ставатиме більше.

Результат всього цього зрозумілий – міст буде знищений. Зараз відбувається змагання технологій. Наприклад, ще 40 років тому будувати міст там, де він є зараз, – технології не дозволяли. Але варто згадати, що ще колись інженери проєктували конструкції, а потім вивчали можливості їхнього підриву,

– додав Асланян.

Росіяни знають, що коли будується такий важливий об'єкт як міст, то одночасно з цим розглядають різні варіанти його знищення. Наприклад, підрив, щоб він не дістався ворогу, а також – протидію підриву. Але про все це чудово знають українські інженери та військові.

"Найближчим часом буде розв'язка. У Криму російська армія накопичила багато: бази, склади, місця зберігання" – все це урізноманітнить "феєрверками" нічне небо", – підкреслив Асланян.

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