Росіяни вже не наважуються селитися у Криму: які настрої панують на півострові
Майже щоночі на окупованому півострові Крим неспокійно. Росіяни постійно оголошують повітряні тривоги та перекривають Керченський міст. Це свідчить про те, що півострів вже став прифронтовою територією.
Зокрема, напередодні у районі села Молочне Сакського району міг бути пошкоджений комплекс С-300 та дизель-генератор, який забезпечував його роботу. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив 24 Каналу, що в Криму вже усвідомлюють, що наближується деокупація.
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Які настрої у Криму
Звільнення півострова вже сприймається як невідворотне. Відтак, українці, які залишилися в Криму, очікують на звільнення з надією. А росіяни, які заселилися на півострів після деокупації, усвідомлюють, що їм доведеться піти.
Такі різні настрої в Криму,
– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Чубаров про настрої у Криму: дивіться відео
Чи тікають росіяни з півострова
Частина росіян виїхала з Криму минулого року після перших ударів України по Керченському мосту. Однак потім ця тенденція призупинилася.
Наразі масової втечі росіян з Криму немає, але вже тривалий час тримається дуже низький рівень попиту на нерухомість – його практично немає. Обвал попиту на нерухомість говорить про те, що громадяни Росії вже не наважуються поселятися в Криму,
– голова Меджлісу кримськотатарського народу.
За оцінками деяких експертів, нині в Криму перебуває понад мільйон росіян. Для того, щоб вони "взялися за розум" потрібно, щоб на півострові частіше квітла "бавовна". Тоді російська пропаганда не зможе заспокоювати своїх громадян.
Ситуація в Криму: останні новини
- Окупанти заявили про нібито атаку на Кримський півострів 1 листопада. За їхніми словами, у напрямку Криму буцімто летіло 7 ракет. Там оголосили повітряну тривогу та закликали тамтешніх мешканців зберігати спокій.
- Імовірно, під час цієї атаки могли уразити місця базування російських загарбників. Мова може йти про два захоплені курортні заклади на Арабатській стрілці.
- Росіяни створили три додаткові позиції для систем протиповітряної оборони біля села Чорноморське. Їх розмістили в ряд з півночі на південь.