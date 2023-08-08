Підготовку до звільнення Криму розпочато: як і коли росіяни тікатимуть

У тимчасово анексованому Криму все частіше трапляється "бавовна". Удари по мостах на території півострова свідчать, що підготовка до звільнення від окупантів розпочинається.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан поділився з 24 Каналом, що як тільки Сили оборони перейдуть сухопутний коридор біля Армянська і знищать Кримський міст – росіяни шукатимуть способи, як втекти з півострова.

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Окупанти шукатимуть способи втечі з Криму

Як тільки Сили оборони переб'ють Кримський міст, вийдуть до міста Армянськ, знищать Чонгарський міст та триматимуть під вогневим контролем вихід з Арабатської стрілки, то у росіян знайдеться лише один вихід – "жест доброї волі" і гребти руками до Росії.

Раніше Світан назвав три "залізобетонних" способи втечі росіян з Криму:

кролем;

брасом;

по-собачому.

Ми повністю заженемо росіян в оперативне оточення. У мішок, з якого жодна армія не змогла вибратись за останні кілька тисяч років, який зараз у Криму,

– підкреслив військовий експерт.

Коли ЗСУ підійдуть до Армянська й перейдуть сухопутний коридор, знищивши Кримський міст, то росіяни шукатимуть способи як упливти з півострова.

"Як тільки ми почнемо форсування Дніпра, пройдемо 20 – 30 кілометрів у сторону Азовського узбережжя, російське командування прийме рішення про виведення військ з котла, який намічається поблизу Мелітополя, Токмака або Енергодар", – додав полковник запасу ЗСУ.



Світан розповів, як на півострів впливають удари по мостах: дивіться відео

Росіяни спробують затримати ЗСУ на півострові

Окупанти повертатимуться назад до Криму або тікатимуть до Ростова, щоб спробувати закріпитися на Донбасі.

Російська армія може спробувати виходити з півострова на поромах або великих десантних кораблях. Льотчики виведуть усю авіацію. Натомість сухопутні війська ймовірно кинуть на "загибель", аби затримати Сили оборони.

Вони розуміють, що тоді нам потрібно буде кілька місяців зачищати Крим, щоб потім вийти у сторону Донбасу. Тому вони можуть вдатися до такої операції – кинути росіян в Криму,

– пояснив Світан.

Зрештою, якщо буде лавиноподібний процес, росіяни тікатимуть до Ростова через Маріуполь.

Для росіян Крим – це пастка

У режимі оборони один російський армійський запас може протриматися півтора – два тижні. Аби повністю вибити окупантів з урахуванням підвозу боєприпасів потрібно півтора – два місяці, щоб окупанти ухвалили рішення про вихід з території Кримського півострова. Достатня кількість авіації могла б пришвидшити звільнення півострова.

Ситуація схожа на звільнення правого берега Дніпра. Сили оборони добре "пройшлися" по мостах. Окупанти тягнули-тягнули, але вже через два місяці здалися та втекли.

Для росіян Крим – це пастка, мішок, котел. Це згубне місце для будь-якої армії, яка намагається протистояти тій, яка наступає з материка,

– зауважив Роман Світан.

У росіян немає жодних варіантів, аби втримати Крим. Багатотисячна історія та десятки баталій якраз це доводять. Українські війська однозначно звільнять півострів.

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