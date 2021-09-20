"Крим – це Україна": ЄС не визнав російські вибори на півострові

У ЄС заявили, що вибори у російську Держдуму відбулися з численними порушеннями. Окрім того, речник Єврокомісії Петер Стано повідомив: ЄС ніколи не визнає результати голосування у Криму.

Стано наголосив, що ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів. Водночас вибори до Держдуми відбувалися в атмосфері залякування та без визнаних міжнародних спостерігачів.

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За словами речника, надійні джерела повідомили про низку порушень під час голосування.

Зокрема, робили усе можливе, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси. Великий тиск чинили на опозицію, громадянське суспільство активістів та правозахисників.

Результати російських виборів у Криму не визнають.

Тому що Крим – це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах,

– наголосив Стано.

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