Крим з Україною, і ми точно повернемось, – Зеленський виступив на саміті Кримської платформи

Сьогодні, 23 серпня, стартував другий саміт Кримської платформи. На ньому виступив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Крим з Україною і ми точно повернемось. Адже Крим – це Україна, інформує 24 канал.

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Я знаю, що Крим з Україною і чекає, коли ми повернемось. І ми точно повернемось. Ми повернемо і виправимо все те, що наробили окупанти на нашому українському півострові. Катастрофічні загрози екології, небачена руйнація природи, соціального життя і економічний занепад,

– сказав президент.

Він запевнив, що попри всі загрози, Україна достатньо міцна, щоб бачити перспективу для українського Криму.

Робота Кримської платформи за рік

За словами Зеленського, за цей час вдалося розширити платформу. Значно більше лідерів держав приєдналися. Президент їм подякував і наголосив на важливості.

Також звернув увагу, що приєдналися лідери країн Африки та Південної Америки. Це доводить, що у світі немає меж правді.

Крім того, Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді, який приїхав до Києва та був особисто присутнім на саміті Кримської платформи.

Останні заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора. Він наголосив на цінності цього державного атрибута. Під час привітання Володимир Зеленський й інші присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя за те, щоб в Україні майорів синьо-жовтий прапор. А після цього очільник держави пригадав історичні моменти, пов'язані з прапором України.

Також президент Володимир Зеленський зустрів лідера Польщі Анджея Дуду в Маріїнському палаці. Він приїхав до Києва на запрошення українського лідера. Під час візиту відбудуться двосторонні переговори Дуди та Зеленського. Зокрема сторони обговорять ситуацію в Україні та воєнну, економічну та гуманітарну підтримку.

Зеленський у своєму зверненні повідомляв, що російські окупанти на День Незалежності України можуть вдатися до чергових злочинів. Ми мусимо залишатися стійкими та єдиними, щоб подолати й це випробування підлістю ворога.

Як Зеленський зустрічав Дуду в Києві: дивіться відео